С.Стаховський пробився в 1/4 фіналу парного розряду на турніру у Франції

Киянин у парі зі словаком Лукашем Лацко обіграли 3-х сіяних Романа Ебаві (Чехія)/Ігоря Зеленая (Словаччина) — 6:4, 4:6, 10:5.

Зауважимо, що у парному чвертьфіналі українсько-словацькому дуету протистоятиме переможець зустрічі Марін Драганя/Томіслав Драганя — Оскар Отте/Франко Шкугор.

Додамо, що в одиночному розряді на “Open Harmonie Mutuelle” українець посіяний під другим номером і почне виступ матчем проти володаря “вайлд кард” 22-річного француза Енцо Коко (419-е місце в АТР).