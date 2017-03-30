С.Стаховський пробився в 1/4 фіналу парного розряду на турніру у Франції

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Друга ракетка чоловічого тенісу України Сергій Стаховський успішно подолав бар’єр стартового кола парного розряду турніру АТР категорії челленджер “Open Harmonie Mutuelle” в Сен-Брійо (Франція), інформує УНН з посиланням на сайт АТР.

Киянин у парі зі словаком Лукашем Лацко обіграли 3-х сіяних Романа Ебаві (Чехія)/Ігоря Зеленая (Словаччина) — 6:4, 4:6, 10:5.
Зауважимо, що у парному чвертьфіналі українсько-словацькому дуету протистоятиме переможець зустрічі Марін Драганя/Томіслав Драганя — Оскар Отте/Франко Шкугор.

Додамо, що в одиночному розряді на “Open Harmonie Mutuelle” українець посіяний під другим номером і почне виступ матчем проти володаря “вайлд кард” 22-річного француза Енцо Коко (419-е місце в АТР).

Українські Національні Новини

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