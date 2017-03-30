С.Стаховський пробился в 1/4 финала парного разряда на турнира во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Вторая ракетка мужского тенниса Украины Сергей Стаховский успешно преодолел барьер стартового круга парного разряда турнира АТР категории челленджер "Open Harmonie Mutuelle" в Сен-Брие (Франция), информирует УНН со ссылкой на сайт АТР.
Киевлянин в паре со словаком Лукашем Лацко обыграли 3-х сеяных Романа Ебави (Чехия) / Игоря Зеленая (Словакия) - 6: 4, 4: 6, 10: 5.
Заметим, что в парном четвертьфинале украинский-словацкой дуэта противостоять победитель встречи Марин Драган / Томислав Драган - Оскар Отте / Франко Шкугор.
Добавим, что в одиночном разряде на "Open Harmonie Mutuelle" украинец посеянный под вторым номером и начнет выступление матчем против обладателя "вайлд кард" 22-летнего француза Энцо Коко (четыреста девятнадцатом место в АТР).