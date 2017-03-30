С.Стаховський пробился в 1/4 финала парного разряда на турнира во Франции

Киевлянин в паре со словаком Лукашем Лацко обыграли 3-х сеяных Романа Ебави (Чехия) / Игоря Зеленая (Словакия) - 6: 4, 4: 6, 10: 5.

Заметим, что в парном четвертьфинале украинский-словацкой дуэта противостоять победитель встречи Марин Драган / Томислав Драган - Оскар Отте / Франко Шкугор.

Добавим, что в одиночном разряде на "Open Harmonie Mutuelle" украинец посеянный под вторым номером и начнет выступление матчем против обладателя "вайлд кард" 22-летнего француза Энцо Коко (четыреста девятнадцатом место в АТР).