С.Стаховський пробився до півфіналу тенісного турніру в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський вийшов у півфінал челленджера з призовим фондом 42 тис. 500 євро в Андрії (Італія), повідомляє УНН з посиланням на Великий теніс України.
Для перемоги в чвертьфіналі над італійцем Стефано Траваліа українцеві знадобився 1 часу й 11 хвилин – 6:4, 6:3. В активі третьої ракетки України 8 ейсів при 3 подвійних помилках і 2 реалізовані брейкпойнти з 8. Травалія за весь матч заробив лише один брейкпоінт, яким скористатися не зміг, виконав 8 подач на виліт при 4 подвійних.
Варто відзначити, що в 1/2 фіналу киянина чекатиме четвертий сіяний Лука Ванні (Італія, АТР 182), який переміг в чвертьфіналі Алдин Сеткіча (Боснія і Герцеговина, 213).