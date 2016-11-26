С.Стаховський пробився до півфіналу тенісного турніру в Італії

Для перемоги в чвертьфіналі над італійцем Стефано Траваліа українцеві знадобився 1 часу й 11 хвилин – 6:4, 6:3. В активі третьої ракетки України 8 ейсів при 3 подвійних помилках і 2 реалізовані брейкпойнти з 8. Травалія за весь матч заробив лише один брейкпоінт, яким скористатися не зміг, виконав 8 подач на виліт при 4 подвійних.

Варто відзначити, що в 1/2 фіналу киянина чекатиме четвертий сіяний Лука Ванні (Італія, АТР 182), який переміг в чвертьфіналі Алдин Сеткіча (Боснія і Герцеговина, 213).