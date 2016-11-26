С.Стаховский пробился в полуфинал теннисного турнира в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в полуфинал челленджера с призовым фондом 42 тыс. 500 евро в Андрее (Италия), сообщает УНН со ссылкой на Большой теннис Украины.
Для победы в четвертьфинале над итальянцем Стефано Травалиа украинцу понадобился 1 часа и 11 минут - 6:4, 6:3. В активе третьей ракетки Украины 8 эйсов при 3 двойных ошибки и 2 реализованных брейкпойнта из 8. Травалия за весь матч заработал только один брейкпоинт, которым воспользоваться не смог, выполнил 8 подач на вылет при 4 двойных.
Стоит отметить, что в 1/2 финала киевлянина будет ждать четвертый сеяный Лука Ванные (Италия, АТР 182), который победил в четвертьфинале Алдин Сеткича (Босния и Герцеговина, 213).