С.Стаховский пробился в полуфинал теннисного турнира в Италии

Для победы в четвертьфинале над итальянцем Стефано Травалиа украинцу понадобился 1 часа и 11 минут - 6:4, 6:3. В активе третьей ракетки Украины 8 эйсов при 3 двойных ошибки и 2 реализованных брейкпойнта из 8. Травалия за весь матч заработал только один брейкпоинт, которым воспользоваться не смог, выполнил 8 подач на вылет при 4 двойных.

Стоит отметить, что в 1/2 финала киевлянина будет ждать четвертый сеяный Лука Ванные (Италия, АТР 182), который победил в четвертьфинале Алдин Сеткича (Босния и Герцеговина, 213).