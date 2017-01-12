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С.Шойгу заявив про можливість заміни ядерних сил для стримування на іншу зброю

С.Шойгу заявив про можливість заміни ядерних сил для стримування на іншу зброю

Київ • УНН

 • 9704 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Високоточна зброя в майбутньому може замінити ядерні сили як фактор стратегічного стримування і такий перехід допоможе знизити рівень міжнародної напруженості і зміцнить довіру між країнами. Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час лекції у четвер, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

За його словами, до 2021 року кораблі і підводні човни з крилатими ракетами складуть основу угруповання носіїв високоточної зброї.

"До 2021 року більш ніж в чотири рази планується підвищити бойові можливості вітчизняних стратегічних неядерних сил, що дасть можливість в повній мірі вирішувати завдання неядерного стримування", - сказав С.Шойгу.

При цьому російський міністр упевнений, що сили загального призначення збережуть важливу роль в забезпеченні безпеки держави.

"На їх частку припадає основний обсяг завдань, що вирішуються як в мирний, так і у воєнний час під час локалізації та припинення збройних конфліктів, а також боротьби з міжнародним тероризмом", - підкреслив очільник Міноборони.

Сергій Шойгу також додав, що Росія не збирається втягуватися в нову гонку озброєнь, однак буде підтримувати досягнутий рівень військової безпеки.

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