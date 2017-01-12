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С.Шойгу заявил о возможности замены ядерных сил для сдерживания на другое оружие

С.Шойгу заявил о возможности замены ядерных сил для сдерживания на другое оружие

Киев • УНН

 • 9703 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Высокоточное оружие в будущем может заменить ядерные силы как фактор стратегического сдерживания и такой переход поможет снизить уровень международной напряженности и укрепит доверие между странами. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время лекции в четверг, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, до 2021 года корабли и подводные лодки с крылатыми ракетами составят основу группировки носителей высокоточного оружия.

"До 2021 года более чем в четыре раза планируется повысить боевые возможности отечественных стратегических неядерных сил, что позволит в полной мере решать задачи неядерного сдерживания", - сказал С.Шойгу.

При этом российский министр уверен, что силы общего назначения сохранят важную роль в обеспечении безопасности государства.

"На их долю приходится основной объем задач, решаемых как в мирное, так и в военное время во время локализации и прекращения вооруженных конфликтов, а также борьбы с международным терроризмом", - подчеркнул глава Минобороны.

Сергей Шойгу также добавил, что Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений, однако будет поддерживать достигнутый уровень военной безопасности.

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