С.Ребров проведе зустріч з вболівальниками київського "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров проведе зустріч з вболівальниками клубу, передає УНН з посиланням на прес-службу киян.
“13-го січня в конференц-залі стадіону „Динамо“ імені Валерія Лобановського відбудеться традиційна щорічна зустріч головного тренера ФК „Динамо“ (Київ) Сергія Реброва з уболівальниками.
У неформальній обстановці Сергій Станіславович підіб’є підсумки минулого року, розповість про найближчі плани команди та поставлені на сезон завдання”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, С.Ребров розповів про найближчі плани “Динамо”.