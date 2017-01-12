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С.Ребров проведет встречу с болельщиками киевского "Динамо"

С.Ребров проведет встречу с болельщиками киевского "Динамо"

Киев • УНН

 • 9911 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров проведет встречу с болельщиками клуба, передает УНН со ссылкой на пресс-службу киевлян.

"13-го января в конференц-зале стадиона" Динамо "имени Валерия Лобановского состоится традиционная ежегодная встреча главного тренера ФК" Динамо "(Киев) Сергея Реброва с болельщиками.

В неформальной обстановке Сергей Станиславович подведет итоги прошлого года, расскажет о ближайших планах команды и поставленые на сезон задачи ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, С.Ребров рассказал о ближайших планах "Динамо" .

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