С.Ребров проведет встречу с болельщиками киевского "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров проведет встречу с болельщиками клуба, передает УНН со ссылкой на пресс-службу киевлян.
"13-го января в конференц-зале стадиона" Динамо "имени Валерия Лобановского состоится традиционная ежегодная встреча главного тренера ФК" Динамо "(Киев) Сергея Реброва с болельщиками.
В неформальной обстановке Сергей Станиславович подведет итоги прошлого года, расскажет о ближайших планах команды и поставленые на сезон задачи ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, С.Ребров рассказал о ближайших планах "Динамо" .