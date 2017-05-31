С.Ребров покинув пост наставника "Динамо"

“Ми визначилися з Ігорем Михайловичем (Суркіс — ред.) ще після нашої розмови. Зараз, звичайно, час сказати всім про це. Я не буду переповідати всю розмову. Ми потиснули один одному руки і вирішили далі не продовжувати нашу співпрацю. Тільки що я подякував команді в роздягальні”, — відзначив український спеціаліст.

Також С.Ребров розповів щодо зацікавленості зарубіжних клубів у зимове міжсезоння: “коли я взимку був у Лондоні, до мене підходили представники різних клубів, цікавилися. Але я був пов’язаний контрактом з „Динамо“ і не вів ні з ким жодних перемовин. Зараз я хочу трохи часу присвятити своїй сім’ї. При цьому я вже домовився з кількома клубами про те, щоб з’їздити з ними на збори, подивитися тренувальний процес. Що буде далі — подивимося”.

Нагадаємо, що “Динамо” перемогло “Чорноморець” 2:1 в заключній баталії сезону.