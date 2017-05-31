С.Ребров покинул пост наставника "Динамо"

“Мы определились с Игорем Михайловичем (Суркис — ред.) еще после нашего разговора. Сейчас, конечно, время сказать всем об этом. Я не буду пересказывать весь разговор. Мы пожали друг другу руки и решили дальше не продолжать наше сотрудничество. Только что я поблагодарил команду в раздевалке”, — отметил украинский специалист.

Также С.Ребров рассказал о заинтересованности зарубежных клубов в зимнее межсезонье: “когда я зимой был в Лондоне, ко мне подходили представители разных клубов, интересовались. Но я был связан контрактом с „Динамо“ и не вел ни с кем никаких переговоров. Сейчас я хочу немного времени посвятить своей семье. При этом я уже договорился с несколькими клубами о том, чтобы съездить с ними на сборы, посмотреть тренировочный процесс. Что будет дальше — посмотрим ”.

Напомним, что “Динамо” победило “Черноморец” 2: 1 в заключительной баталии сезона.