С.Ребров покинул пост наставника "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Наставник “Динамо” Сергей Ребров заявил на послематчевой пресс-конференции игры с “Черноморцем”, что покидает свой пост главного тренера киевлян, передает УНН со ссылкой на сайт “Динамо”.
“Мы определились с Игорем Михайловичем (Суркис — ред.) еще после нашего разговора. Сейчас, конечно, время сказать всем об этом. Я не буду пересказывать весь разговор. Мы пожали друг другу руки и решили дальше не продолжать наше сотрудничество. Только что я поблагодарил команду в раздевалке”, — отметил украинский специалист.
Также С.Ребров рассказал о заинтересованности зарубежных клубов в зимнее межсезонье: “когда я зимой был в Лондоне, ко мне подходили представители разных клубов, интересовались. Но я был связан контрактом с „Динамо“ и не вел ни с кем никаких переговоров. Сейчас я хочу немного времени посвятить своей семье. При этом я уже договорился с несколькими клубами о том, чтобы съездить с ними на сборы, посмотреть тренировочный процесс. Что будет дальше — посмотрим ”.
Напомним, что “Динамо” победило “Черноморец” 2: 1 в заключительной баталии сезона.