С.Ребров підтримав В.Кличко перед боєм з Е.Джошуа

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров, який є почесним членом офіційного фан-клубу братів Кличків, відвідав музей досягнень "Klitschko Expo" та підписав своє побажання Володимиру Кличку на українському прапорі. Про це інформує прес-служба "біло-синіх", передає УНН.

Офіційний фан-клуб братів Кличків у рамках підтримки Володимира в останній тиждень напередодні бою проти Ентоні Джошуа започаткував акцію: видатні українці приходять у "Klitschko Expo" та підписують побажання В.Кличку на прапорі України.
Прапор буде переданий В.Кличку в Лондоні під час його бою з Е.Джошуа на стадіоні "Вемблі".

"Звичайно, як і вся Україна, я буду підтримувати Володю. Я його дуже давно знаю, це мій хороший друг. Це та людина, яка уособлює нашу країну. Ми всі хвилюємося, адже Володимир півтора року не брав участі в боях. Але я впевнений в ньому, я знаю його характер, знаю його бажання віддати всі сили, в першу чергу, підготовці. У тому, що він віддасть усі сили в бою, ні я, ні хто-небудь інший не сумнівається", - заявив наставник київського "Динамо".

Додамо, що українська легенда світового боксу нещодавно зізнався, що бій 29 квітня – стане найважливішим у його професійній кар’єрі.

Як повідомляв УНН, В.Кличко сподобалась роль аутсайдера перед боєм з Е.Джошуа.

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