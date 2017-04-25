С.Ребров поддержал В.Кличко перед боем с Е.Джошуа

Официальный фан-клуб братьев Кличко в рамках поддержки Владимира в последнюю неделю перед боем против Джошуа начал акцию: выдающиеся украинцы приходят в "Klitschko Expo" и подписывают пожелания В.Кличко на флаге Украины.

Флаг будет передан В.Кличко в Лондоне во время его боя с Е.Джошуа на стадионе "Уэмбли".

"Конечно, как и вся Украина, я буду поддерживать Володю. Я его очень давно знаю, это мой хороший друг. Это тот человек, который олицетворяет нашу страну. Мы все волнуемся, ведь Владимир полтора года не участвовал в боях. Но я уверен в нем, я знаю его характер, знаю его желание отдать все силы, в первую очередь, подготовке. в том, что он отдаст все силы в бою, ни я, ни кто-либо другой не сомневается ", - заявил наставник киевского" Динамо ".

Добавим, что украинская легенда мирового бокса недавно признался, что бой 29 апреля - станет важнейшим в его профессиональной карьере.

Как сообщал УНН, В.Кличко понравилась роль аутсайдера перед боем с Е.Джошуа .