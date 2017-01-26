С.Полторак затвердив дорожню карту з впровадження системи оборонного планування
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Міністр оборони Степан Полторак затвердив дорожню карту з впровадження системи оборонного планування. Про це він сказав під час засідання комітету реформ Міністерства оборони України та Збройних Сил України, передає кореспондент УНН.
“Мною затверджена Дорожня карта впровадження системи оборонного планування на основі спроможності ЗСУ. Її суть полягає в комплексному врахуванні під час оборонного планування загроз національній безпеці, фінансово-економічні та оборонні можливості нашої країни, без урахування таких можливостей ми будемо помилятися при плануванні”, — розповів він.
Як повідомляв УНН, минулого року було повністю оптимізовано структуру та чисельність Міноборони.