С.Полторак затвердив дорожню карту з впровадження системи оборонного планування

“Мною затверджена Дорожня карта впровадження системи оборонного планування на основі спроможності ЗСУ. Її суть полягає в комплексному врахуванні під час оборонного планування загроз національній безпеці, фінансово-економічні та оборонні можливості нашої країни, без урахування таких можливостей ми будемо помилятися при плануванні”, — розповів він.

Як повідомляв УНН, минулого року було повністю оптимізовано структуру та чисельність Міноборони.