С.Полторак утвердил дорожную карту по внедрению системы оборонного планирования
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Министр обороны Степан Полторак утвердил дорожную карту по внедрению системы оборонного планирования. Об этом он сказал во время заседания комитета реформ Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины, передает корреспондент УНН.
"Мною утверждена Дорожная карта внедрения системы оборонного планирования на основе возможностей ВСУ. Ее суть заключается в комплексном учете во время оборонного планирования угроз национальной безопасности, финансово-экономические и оборонные возможности нашей страны, без учета таких возможностей мы будем ошибаться при планировании", - рассказал он.
Как сообщал УНН, в прошлом году была полностью оптимизирована структура и численность Минобороны.