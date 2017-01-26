С.Полторак утвердил дорожную карту по внедрению системы оборонного планирования

"Мною утверждена Дорожная карта внедрения системы оборонного планирования на основе возможностей ВСУ. Ее суть заключается в комплексном учете во время оборонного планирования угроз национальной безопасности, финансово-экономические и оборонные возможности нашей страны, без учета таких возможностей мы будем ошибаться при планировании", - рассказал он.

Как сообщал УНН, в прошлом году была полностью оптимизирована структура и численность Минобороны.