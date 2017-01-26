С.Полторак: за порушення у розподіленні обороного бюджету притягнуто до відповідальності 1,8 тис. осіб

"Завершене реформування системи внутрішнього контролю та управління ризиками. Я хотів би сказати, що це величезна робота, яка дала нам можливість повернути до бюджету України 92 млн грн і притягнути до відповідальності майже 1800 осіб, які допустили ці порушення",- розповів він.

Як повідомляв УНН, міністр звільнив генерала, який заснув під час засідання Комітету реформ Міноборони.

Нагадаємо, міністр оборони Степан Полторак затвердив дорожню карту з впровадження системи оборонного планування.