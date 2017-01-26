С.Полторак: за порушення у розподіленні обороного бюджету притягнуто до відповідальності 1,8 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. За порушення у розподілі оборонного бюджету притягнуто до відповідальності майже 1800 осіб. Про це міністр оборони України Степан Полторак сказав під час засідання Комітету реформ Міноборони України та Збройних Сил України, передає кореспондент УНН.
"Завершене реформування системи внутрішнього контролю та управління ризиками. Я хотів би сказати, що це величезна робота, яка дала нам можливість повернути до бюджету України 92 млн грн і притягнути до відповідальності майже 1800 осіб, які допустили ці порушення",- розповів він.
Як повідомляв УНН, міністр звільнив генерала, який заснув під час засідання Комітету реформ Міноборони.
Нагадаємо, міністр оборони Степан Полторак затвердив дорожню карту з впровадження системи оборонного планування.