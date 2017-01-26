С.Полторак: за нарушения в распределении оборонного бюджета привлечены к ответственности 1,8 тыс. человек

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Киев • УНН

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КИЕВ. 26 января. УНН. За нарушения в распределении оборонного бюджета привлечены к ответственности почти 1800 человек. Об этом министр обороны Украины Степан Полторак сказал во время заседания Комитета реформ Минобороны Украины и Вооруженных Сил Украины, передает корреспондент УНН.

"Завершено реформирование системы внутреннего контроля и управления рисками. Я хотел бы сказать, что это огромная работа, которая дала нам возможность вернуть в бюджет Украины 92 млн грн и привлечь к ответственности почти 1800 человек, которые допустили эти нарушения", - рассказал он.

Как сообщал УНН, министр уволил генерала, который заснул во время заседания Комитета реформ Минобороны.

Напомним, министр обороны Степан Полторак утвердил дорожную карту по внедрению системы оборонного планирования.

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