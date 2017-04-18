С.Полторак відвідав українських військовослужбовців в італійському шпиталі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Перебуваючи з візитом в Італії, міністр оборони, генерал армії України Степан Полторак відвідав українських військовослужбовців, які проходять лікування після отриманих поранень в ході АТО у військовому шпиталі “Челіо”, передає УНН із посиланням на прес-службу Міноборони.
Міністр оборони нагородив українських захисників відомчими нагородами та грошовими преміями.
“Вдячний вам за доблесну службу, за те, що, ризикуючи власним життям, ви боронили рідну країну”, — сказав міністр оборони Степан Полторак.
Також очільник українського оборонного відомства подякував італійським лікарям, які повертають до життя українських військових, та вручив їм відзнаки Міністерства оборони України — медалі “За сприяння Збройним Силам України”.
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Як повідомляв УНН, міністр оборони України Степан Полторак розпочав офіційний візит до Італії, де зустрінеться з начальником Генштабу та очільником Міноборони Італії.