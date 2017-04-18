С.Полторак посетил украинских военнослужащих в итальянском госпитале

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31817 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 99124 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150846 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114248 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115084 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111675 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103658 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106881 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103418 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152218 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
С.Полторак посетил украинских военнослужащих в итальянском госпитале

С.Полторак посетил украинских военнослужащих в итальянском госпитале

Киев  •  УНН

 • 13546 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Находясь с визитом в Италии, министр обороны, генерал армии Украины Степан Полторак посетил украинских военнослужащих, проходящих лечение после полученных ранений в ходе АТО в военном госпитале "Челио", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Министр обороны наградил украинских защитников ведомственными наградами и денежными премиями.

"Благодарен вам за доблестную службу, за то, что, рискуя собственной жизнью, вы защищали родную страну", - сказал министр обороны Степан Полторак.

Также глава украинского оборонного ведомства поблагодарил итальянских врачей, которые возвращают к жизни украинских военных, и вручил им награды Министерства обороны Украины - медали "За содействие Вооруженным Силам Украины".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С.Полторак встретился с президентом Парламентской ассамблеи НАТО

Как сообщал УНН, министр обороны Украины Степан Полторак начал официальный визит в Италию, где встретится с начальником Генштаба и главой Минобороны Италии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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