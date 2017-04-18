С.Полторак посетил украинских военнослужащих в итальянском госпитале
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Находясь с визитом в Италии, министр обороны, генерал армии Украины Степан Полторак посетил украинских военнослужащих, проходящих лечение после полученных ранений в ходе АТО в военном госпитале "Челио", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Министр обороны наградил украинских защитников ведомственными наградами и денежными премиями.
"Благодарен вам за доблестную службу, за то, что, рискуя собственной жизнью, вы защищали родную страну", - сказал министр обороны Степан Полторак.
Также глава украинского оборонного ведомства поблагодарил итальянских врачей, которые возвращают к жизни украинских военных, и вручил им награды Министерства обороны Украины - медали "За содействие Вооруженным Силам Украины".
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Как сообщал УНН, министр обороны Украины Степан Полторак начал официальный визит в Италию, где встретится с начальником Генштаба и главой Минобороны Италии.