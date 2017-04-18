С.Полторак посетил украинских военнослужащих в итальянском госпитале

Министр обороны наградил украинских защитников ведомственными наградами и денежными премиями.

"Благодарен вам за доблестную службу, за то, что, рискуя собственной жизнью, вы защищали родную страну", - сказал министр обороны Степан Полторак.

Также глава украинского оборонного ведомства поблагодарил итальянских врачей, которые возвращают к жизни украинских военных, и вручил им награды Министерства обороны Украины - медали "За содействие Вооруженным Силам Украины".

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Как сообщал УНН, министр обороны Украины Степан Полторак начал официальный визит в Италию, где встретится с начальником Генштаба и главой Минобороны Италии.