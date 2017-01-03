С.Полторак назвав чисельність російського військового угруповання та техніки РФ на Донбасі

"Фактично в цьому році в зоні проведення АТО ситуація була постійно достатньо напруженою і важкою. Це було пов’язано з тим, що російське угруповання було сформоване в зоні АТО, сьогодні там близько 40 тисяч, із них 5 тисяч – це регулярні війська РФ", - заявив він.

Крім того, за його словами, Росія зосередила на тимчасово окупованому Донбасі близько 600 танків, 1,3 тис. бойових машин, 860 артилерійських систем та 300 систем залпового вогню.

"Звичайно, при такому військовому скупченні, особливо з тими, хто не бажає виконувати Мінські угоди, хто дуже агресивно налаштовані до України, вести мову про спокій було дуже важко", - додав С.Полторак.

Як повідомляв УНН, російське командування звільняє “заднім числом” загиблих і поранених військових на Донбасі.