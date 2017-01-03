С.Полторак назвал численность российской военной группировки и техники РФ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. На оккупированном Донбассе сформирована сорокотысячная российская военная группировка, из них 5 тыс. - регулярные войска РФ. Об этом в эфире "5 канала" сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.
"Фактически в этом году в зоне проведения АТО ситуация была постоянно достаточно напряженной и тяжелой. Это было связано с тем, что российскую группировку было сформировано в зоне АТО, сегодня там около 40 тыс, из них 5 тыс - это регулярные войска РФ" , - заявил он.
Кроме того, по его словам, Россия сосредоточила на временно оккупированном Донбассе около 600 танков, 1,3 тыс. боевых машин, 860 артиллерийских систем и 300 систем залпового огня.
"Конечно, при таком военном скоплении, особенно с теми, кто не желает выполнять Минские соглашения, кто очень агрессивно настроены к Украине, говорить о покое было очень трудно", - добавил С.Полторак.
Как сообщал УНН, русское командование увольняет "задним числом" погибших и раненых военных на Донбассе.