С.Полторак доручив розслідувати, чому нагороджених військових залишили у новорічну ніч в холодному ангарі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак доручив провести службове розслідування щодо ситуації, в якій 31 грудня у аеропорту Маріуполя опинилися 15 військових ЗСУ, нагороджених президентом за відзнаку під час боїв на Світлодарській дузі і залишених до ранку у порожньому ангарі. Про це міністр повідомив у мережі Facebook, передає УНН.
С.Полторак висловив обурення через дії керівництва ЗСУ, яке не забезпечило належного розміщення нагороджених військових.
“За результатами розслідування будуть прийняті відповідні рішення стосовно відповідальних посадових осіб, чиї дії призвели до виникнення цієї ситуації,” — написав С.Полторак.