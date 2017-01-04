С.Полторак доручив розслідувати, чому нагороджених військових залишили у новорічну ніч в холодному ангарі

КИЇВ. 4 січня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак доручив провести службове розслідування щодо ситуації, в якій 31 грудня у аеропорту Маріуполя опинилися 15 військових ЗСУ, нагороджених президентом за відзнаку під час боїв на Світлодарській дузі і залишених до ранку у порожньому ангарі. Про це міністр повідомив у мережі Facebook, передає УНН.