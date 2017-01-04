С.Полторак поручил расследовать, почему награжденных военных оставили в новогоднюю ночь в холодном ангаре
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак поручил провести служебное расследование по ситуации, в которой 31 декабря в аэропорту Мариуполя оказались 15 военных ВСУ, награжденных президентом за отличие в боях на Светлодарской дуге и оставленных до утра в пустом ангаре. Об этом министр сообщил в сети Facebook, передает УНН.
С.Полторак выразил возмущение действиям руководства ВСУ, которое не обеспечило надлежащего размещения награжденных военных.
"По результатам расследования будут приняты соответствующие решения относительно ответственных должностных лиц, чьи действия привели к возникновению этой ситуации", - написал С.Полторак.