С.Полторак дав завдання своєчасно доставити військовим в АТО зимову форму і взуття
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак дав завдання командирам усіх рівнів забезпечити своєчасну доставку речового забезпечення до частин, особливо тих, які дислокуються у зоні АТО. Таке завдання міністр оборони дав під час колегії, передає УНН з посиланням на прес-службу МОУ.
“Усе речове майно, особливо зимовий формений одяг та взуття, в першу чергу має бути доставлено в бойові частини, які знаходяться в районі проведення АТО та на полігонах”, — сказав він.
За інформацією Міноборони, загалом, станом на кінець жовтня укладено 375 додаткових угод на 155 договорів на загальну суму майже на 1,5 мільярда гривень, що становить 100 відсотків виділеного фінансового ресурсу на 2016 рік. Також упродовж наступного місяця буде поставлено нові зразки форменого одягу та взуття: зимові куртки та штани, а також зимові берці. Цими речами в першу чергу будуть забезпечені військовослужбовці, які несуть службу на передовій.
Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що військові ЗСУ забезпечені зимовою формою на 100%.