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15 марта, 19:03 • 116512 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170710 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140570 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132832 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114232 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106320 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102065 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136956 просмотра

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С.Полторак дал задание своевременно доставить военным в АТО зимнюю форму и обувь

С.Полторак дал задание своевременно доставить военным в АТО зимнюю форму и обувь

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак дал задание командирам всех уровней обеспечить своевременную доставку вещевого обеспечения частям, особенно тех, которые дислоцируются в зоне АТО. Такую задачу министр обороны дал во время коллегии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОУ.

"Все вещевое имущество, особенно зимняя форменная одежда и обувь, в первую очередь должно быть доставлено в боевые части, которые находятся в районе проведения АТО и на полигонах", - сказал он.

По информации Минобороны, в общем, по состоянию на конец октября заключено 375 дополнительных соглашений на 155 договоров на общую сумму почти в 1,5 миллиарда гривен, что составляет 100 процентов выделенного финансового ресурса на 2016 год. Также в течение следующего месяца будут поставлены новые образцы форменной одежды и обуви: зимние куртки и брюки, а также зимние берцы. Этими вещами в первую очередь будут обеспечены военнослужащие, несущие службу на передовой.

Напомним, в Минобороны сообщили, что военные ВСУ обеспечены зимней формой на 100%.

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