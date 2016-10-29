С.Полторак дал задание своевременно доставить военным в АТО зимнюю форму и обувь

"Все вещевое имущество, особенно зимняя форменная одежда и обувь, в первую очередь должно быть доставлено в боевые части, которые находятся в районе проведения АТО и на полигонах", - сказал он.

По информации Минобороны, в общем, по состоянию на конец октября заключено 375 дополнительных соглашений на 155 договоров на общую сумму почти в 1,5 миллиарда гривен, что составляет 100 процентов выделенного финансового ресурса на 2016 год. Также в течение следующего месяца будут поставлены новые образцы форменной одежды и обуви: зимние куртки и брюки, а также зимние берцы. Этими вещами в первую очередь будут обеспечены военнослужащие, несущие службу на передовой.

Напомним, в Минобороны сообщили, что военные ВСУ обеспечены зимней формой на 100%.