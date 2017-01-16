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С.Пашинський заявив, що носив зброю через інформацію про його можливе викрадення ФСБ РФ

С.Пашинський заявив, що носив зброю через інформацію про його можливе викрадення ФСБ РФ

Київ • УНН

 • 6619 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Народний депутат Сергій Пашинський носив зброю через інформацію про можливе його викрадення ФСБ РФ. Про це він заявив журналістам на брифінгу, передає кореспондент УНН.

“В кінці березня 2016 року наші спецслужби офіційно доповіли керівництву держави, керівництву правоохоронних органів і мені в тому числі, що ФСБ Росії планувало викрадення мене і Парубія. І саме тому з того моменту я почав бути завжди з охороною, а оскільки охорони в той момент, 31 грудня не було, я ходив з пістолетом”, — сказав С.Пашинський.

Він також додав, що не планує перешкоджати слідству і не буде проти зняття з нього депутатської недоторканості в разі необхідності.

“На сьогоднішній день, ви можете звернутися до прокуратури, ні одне прохання прокуратури мною не було проігноровано, я приймаю участь у всіх слідчих діях. Якщо у прокуратури буде необхідність в тому, щоб знімати недоторканість, я не буду цьому перешкоджати”, — заявив С.Пашинський.

Він додав, що за останній тиждень було проведено 5 допитів і очні ставки.

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