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С.Пашинский заявил, что носил оружие из-за информации о его возможном похищении ФСБ РФ

С.Пашинский заявил, что носил оружие из-за информации о его возможном похищении ФСБ РФ

Киев • УНН

 • 6616 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Народный депутат Сергей Пашинский носил оружие из-за информации о возможном его похищении ФСБ РФ. Об этом он заявил журналистам на брифинге, передает корреспондент УНН.

"В конце марта 2016 г. наши спецслужбы официально доложили руководству государства, руководству правоохранительных органов и мне в том числе, что ФСБ России планировало похищение меня и Парубия. И именно поэтому с того момента я начал быть всегда с охраной, а поскольку охраны в тот момент, 31 декабря не было, я ходил с пистолетом", - сказал С.Пашинский.

Он также добавил, что не планирует препятствовать следствию и не будет против снятия с него депутатской неприкосновенности в случае необходимости.

"На сегодняшний день вы можете обратиться в прокуратуру, ни одна просьба прокуратуры мной не была проигнорирована, я принимаю участие во всех следственных действиях. Если у прокуратуры будет необходимость в том, чтобы снимать неприкосновенность, я не буду этому препятствовать", - заявил С.Пашинский.

Он добавил, что за последнюю неделю было проведено 5 допросов и очных ставках.

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