С.Пашинський розповів, що стріляв із нагородної зброї

"Це нагородна зброя, яка мені була видана в березні 2014 року, коли я був в.о. голови адміністрації Президента. Я мав право на її носіння, я умію нею користуватися", - розповів він.

Крім того, С.Пашинський зазначив, що після інциденту, його син поїхав із пораненим та заплатив кілька тисяч гривень за необхідні ліки.

Як повідомляв УНН, прокуратура сьогодні допитала народного депутата Сергія Пашинського стосовно інциденту зі стріляниною, і наразі йде оформлення протоколу допиту.