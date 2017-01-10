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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С.Пашинский рассказал, что стрелял из наградного оружия

С.Пашинский рассказал, что стрелял из наградного оружия

Киев • УНН

 • 14618 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Народный депутат Сергей Пашинский объяснил, что пистолет, которым он стрелял в мужчину 31 декабря, является наградным оружием, которое он получил в 2014 году. Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент УНН.

"Это наградное оружие, которое мне было выдано в марте 2014 года, когда я был и.о. главы администрации Президента. Я имел право на его ношение, я умею им пользоваться", - рассказал он.

Кроме того, С.Пашинский отметил, что после инцидента, его сын поехал с раненым и заплатил несколько тысяч гривен за необходимые лекарства.

Как сообщал УНН, прокуратура сегодня допросила народного депутата Сергея Пашинского относительно инцидента со стрельбой, и сейчас идет оформление протокола допроса.

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