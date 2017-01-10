С.Пашинский рассказал, что стрелял из наградного оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Народный депутат Сергей Пашинский объяснил, что пистолет, которым он стрелял в мужчину 31 декабря, является наградным оружием, которое он получил в 2014 году. Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент УНН.
"Это наградное оружие, которое мне было выдано в марте 2014 года, когда я был и.о. главы администрации Президента. Я имел право на его ношение, я умею им пользоваться", - рассказал он.
Кроме того, С.Пашинский отметил, что после инцидента, его сын поехал с раненым и заплатил несколько тысяч гривен за необходимые лекарства.
Как сообщал УНН, прокуратура сегодня допросила народного депутата Сергея Пашинского относительно инцидента со стрельбой, и сейчас идет оформление протокола допроса.