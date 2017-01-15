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С.Пашинський проситиме правоохоронців забезпечити охорону сім'ї учасника стрілянини

С.Пашинський проситиме правоохоронців забезпечити охорону сім'ї учасника стрілянини

Київ • УНН

 • 9716 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Народний депутат Сергій Пашинський вважає, що сім’ї іншого учасника стрілянини може загрожувати небезпека, і тому він проситиме правоохоронців надати їм охорону. Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Я вважаю, що з такими „захисниками“, сім’ї мого нападника може загрожувати небезпека, тому в понеділок я звернуся до відповідних правоохоронних органів з проханням забезпечити сім’ї нападника реальну, а не „портновську“ охорону”, — написав С.Пашинський.

Він зазначив, що захист учасника стрілянини “фінансуються та контролюються прибічниками злочинного режиму Януковича на чолі з Андрієм Портновим”. За словами нардепа, після допитів у п’ятницю він переконався, що адвокати не ставлять собі завдання захищати чоловіка.

“Під час перехресного допиту нападник та його дружина не отримували потрібної уваги від свого адвоката, яка не помічала їх та не допомагала, а лише користувалася будь-якою можливістю вийти до преси. Завдання їх команди адвокатів — чергова медіа-кампанія з відверто-брехливими заявами, перекручуванням фактів, тиском на слідство. Можливо, сім’я нападника відгукнулася на пропозицію допомоги з боки Портнова не розуміючи, що ця людина лише використовує людей у своїх планах...”, — написав він.

Як повідомляв УНН, 31 грудня в одному з сіл Васильківщини нетверезий чоловік кинувся на народного депутата України Сергія Пашинського з пляшкою і вдарив по голові, після чого депутат вистрілив йому у ногу.

Нагадаємо, постраждалий у стрілянині за участю С.Пашинського розповів свою версію.

10 січня 2017 слідчі прокуратури Київської області допитали народного депутата Сергія Пашинського.

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