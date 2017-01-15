С.Пашинский будет просить правоохранителей обеспечить охрану семьи участника стрельбы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Народный депутат Сергей Пашинский считает, что семье другого участника стрельбы может угрожать опасность, и поэтому он будет просить правоохранителей предоставить им охрану. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Я считаю, что с такими "защитниками" семье моего нападающего может угрожать опасность, поэтому в понедельник я обращусь в соответствующие правоохранительные органы с просьбой обеспечить семье нападающего реальную, а не "портновскую" охрану", - написал С.Пашинский.
Он отметил, что защита участника стрельбы "финансируется и контролируется сторонниками преступного режима Януковича во главе с Андреем Портновым". По словам нардепа, после допросов в пятницу он убедился, что адвокаты не ставят себе задачу защищать мужчину.
"Во время перекрестного допроса нападающий и его жена не получали должного внимания от своего адвоката, которая не замечала их и не помогала, а только пользовалась любой возможностью выйти к прессе. Задача их команды адвокатов - очередная медиа-кампания с откровенно лживыми заявлениями, искажением фактов, давлением на следствие. Возможно, семья нападающего откликнулась на предложение помощи со стороны Портнова не понимая, что этот человек только использует людей в своих планах...", - написал он.
Как сообщал УНН, 31 декабря в одном из сел Васильковского района нетрезвый мужчина бросился на народного депутата Украины Сергея Пашинского с бутылкой и ударил по голове, после чего депутат выстрелил ему в ногу.
Напомним, пострадавший в перестрелке с участием С.Пашинского рассказал свою версию.
10 января 2017 г. следователи прокуратуры Киевской области допросили народного депутата Сергея Пашинского.