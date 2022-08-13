S&P та Fitch знизили рейтинг України в іноземній валюті
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міжнародні рейтингові агентства S&P і Fitch у п’ятницю знизили рейтинги України в іноземній валюті до вибіркового дефолту та обмеженого дефолту, оскільки вони вважають реструктуризацію боргу країни проблемною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Раніше цього тижня закордонні кредитори України підтримали запит країни на дворічне заморожування виплат за майже 20 мільярдами доларів міжнародних облігацій. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цей крок заощадить Україні близько 6 мільярдів доларів на виплатах.
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«Враховуючи оголошені умови реструктуризації та відповідно до наших критеріїв, ми розглядаємо цю операцію як проблемну та рівнозначну дефолту», — заявили в S&P.
S&P додали, що макроекономічний і фіскальний стрес, спричинений вторгненням Росії в Україну, може послабити здатність українського уряду залишатися в курсі боргів у національній валюті, і знизило рейтинг східноєвропейської країни в національній валюті.
Як зазначили у виданні, через війну Україні загрожує економічний спад на 35-45% у 2022 році та щомісячний бюджетний дефіцит у розмірі 5 мільярдів доларів.
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