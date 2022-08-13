S&P и Fitch снизили рейтинг Украины в иностранной валюте

Детали

Ранее на этой неделе зарубежные кредиторы Украины поддержали запрос страны на двухлетнюю заморозку выплат почти по 20 миллиардам долларов международных облигаций. Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что этот шаг сэкономит Украине около 6 миллиардов долларов на выплатах.

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«Учитывая объявленные условия реструктуризации и в соответствии с нашими критериями, мы рассматриваем эту операцию как проблемную и равнозначную дефолту», — заявили в S&P.

S&P дабавили, что макроэкономический и фискальный стресс, вызванный вторжением России в Украину, может ослабить способность украинского правительства оставаться в курсе долгов в национальной валюте, и снизило рейтинг восточноевропейской страны в национальной валюте.

Как отметили в издании, из-за войны Украине угрожает экономический спад на 35-45% в 2022 году и ежемесячный бюджетный дефицит в размере 5 миллиардов долларов.

Напомним

Держатели евробондов одобрили предложение Украины об отсрочке выплат на два года.