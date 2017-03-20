С.Михайлюк допоміг "Канзасу" вийти в 1/8 фіналу NCAA
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У поєдинку другого раунду плей-офф (1/16 фіналу) Студентської ліги США з баскетболу (NCAA) “Канзас Джейхокс” українця Святослава Михайлюка протистояв команді “Мічиган Спартанс”, передає кореспондент УНН.
У першій половині уродженець Черкас разом із двома партнерами по команді був найрезультативнішим у складі “Канзасу”, набравши 9 очок завдяки штрафним, дальньому, середньому кидку та слем-данку. Колектив українця передував у рахунку 40:35.
Наступні 20 хвилин “Джейхокс” розвивали свій успіх та довели матч до виграшу — 90:70.
Українець завершив гру з 9 пунктами (2/2 двоочкові, 1/3 триочкові, 2/2 штрафні), 4 підбираннями, 3 передачами та 1 перехопленням за 26 проведених хвилин на паркеті.
Додамо, що на попередній стадії плей-офф С.Михайлюк став автором 16 очок і 4 підбирань.