С.Михайлюк помог "Канзасу" выйти в 1/8 финала NCAA

В первой половине уроженец Черкасс вместе с двумя партнерами по команде был самым результативным в составе "Канзаса", набрав 9 очков благодаря штрафным, дальним, средним броскам и слэм-данку. Коллектив украинца предшествовал в счете 40:35.

Следующие 20 минут "Джейхокс" развивали свой успех и довели матч до выигрыша - 90:70.

Украинец завершил игру с 9 пунктами (2/2 двухочковые, 1/3 трехочковые, 2/2 штрафные), 4 подборами, 3 передачами и 1 перехватом за 26 проведенных минут на паркете.

Добавим, что на предыдущей стадии плей-офф С.Михайлюк стал автором 16 очков и 4 подбора.