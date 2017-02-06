С.Мальмстрьом готова просувати схвалення ЄП додаткових торговельних преференцій Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У рамках робочого візиту Віце-прем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе до інституцій ЄС у Брюсселі відбулася її зустріч з Комісаром ЄС з питань торгівлі Сесілією Мальмстрьом, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
С.Мальмстрьом підтвердила налаштованість Європейської Комісії просувати схвалення Європейським Парламентом рішення про надання Україні додаткових автономних торговельних преференцій у обсязі запропонованому Комісією без будь-яких змін.
Сторони домовилися продовжувати діалог з державами-членами ЄС для ухвалення цього рішення відповідно до пропозицій Комісії.
Віце-прем'єр-міністр наголосила на необхідності якнайшвидшого підписання сторонами Угоди АСАА (Угода про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції), яка започаткує новий етап у функціонуванні зони вільної торгівлі та стане невід'ємною частиною Угоди про асоціацію.
Сторони привітали позитивну динаміку реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та наголосили на необхідності використання усіх можливостей щодо її виконання, зокрема, через адаптацію законодавства, узгодження та схвалення відповідних дорожніх карт.
Питання додаткових торговельних преференцій ЄС для України також порушувалися Віце-прем’єр-міністром під час її зустрічі із членом Європарламенту, доповідачем із цього питання в Комітеті міжнародної торгівлі ЄП, Ярославом Валенсою. Іванна Климпуш-Цинцадзе висловила сподівання, що Європейський Парламент схвалить пропозиції Європейської Комісії, які сприятимуть підтримці економіки України у складних умовах військового конфлікту, торговельної війни з боку РФ та непростих економічних реформ.
ЯК повідомляв УНН, Україна обговорила з ЄС отримання фінансової допомоги обсягом 600 млн євро.