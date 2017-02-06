С.Мальмстрем готова продвигать одобрение ЕП дополнительных торговых преференций Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В рамках рабочего визита вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе в институты ЕС в Брюсселе состоялась ее встреча с Комиссаром ЕС по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
С.Мальмстрем подтвердила настроенность Европейской Комиссии продвигать одобрение Европейским парламентом решения о предоставлении Украине дополнительных автономных торговых преференций в объеме предложенном Комиссией без каких-либо изменений.
Стороны договорились продолжать диалог с государствами-членами ЕС для принятия этого решения в соответствии с предложениями Комиссии.
Вице-премьер-министр подчеркнула необходимость скорейшего подписания сторонами Соглашения АСАА (соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции), которое начнет новый этап в функционировании зоны свободной торговли и станет неотъемлемой частью Соглашения об ассоциации.
Стороны приветствовали позитивную динамику реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и подчеркнули необходимость использования всех возможностей по его выполнению, в частности, через адаптацию законодательства, согласование и утверждение соответствующих дорожных карт.
Вопросы дополнительных торговых преференций ЕС для Украины также поднимались Вице-премьер-министром во время ее встречи с членом Европарламента, докладчиком по этому вопросу в Комитете международной торговли ЕП, Ярославом Валенсой. Иванна Климпуш-Цинцадзе выразила надежду, что Европейский парламент одобрит предложения Европейской Комиссии, которые будут способствовать поддержке экономики Украины в сложных условиях военного конфликта, торговой войны со стороны РФ и непростых экономических реформ.
КАК сообщал, Украина обсудила с ЕС получение финансовой помощи объемом 600 млн евро.