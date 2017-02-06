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С.Мальмстрем готова продвигать одобрение ЕП дополнительных торговых преференций Украине

Киев • УНН

 • 5090 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В рамках рабочего визита вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе в институты ЕС в Брюсселе состоялась ее встреча с Комиссаром ЕС по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

С.Мальмстрем готова продвигать одобрение ЕП дополнительных торговых преференций Украине

С.Мальмстрем подтвердила настроенность Европейской Комиссии продвигать одобрение Европейским парламентом решения о предоставлении Украине дополнительных автономных торговых преференций в объеме предложенном Комиссией без каких-либо изменений.

Стороны договорились продолжать диалог с государствами-членами ЕС для принятия этого решения в соответствии с предложениями Комиссии.

Вице-премьер-министр подчеркнула необходимость скорейшего подписания сторонами Соглашения АСАА (соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции), которое начнет новый этап в функционировании зоны свободной торговли и станет неотъемлемой частью Соглашения об ассоциации.

Стороны приветствовали позитивную динамику реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и подчеркнули необходимость использования всех возможностей по его выполнению, в частности, через адаптацию законодательства, согласование и утверждение соответствующих дорожных карт.

Вопросы дополнительных торговых преференций ЕС для Украины также поднимались Вице-премьер-министром во время ее встречи с членом Европарламента, докладчиком по этому вопросу в Комитете международной торговли ЕП, Ярославом Валенсой. Иванна Климпуш-Цинцадзе выразила надежду, что Европейский парламент одобрит предложения Европейской Комиссии, которые будут способствовать поддержке экономики Украины в сложных условиях военного конфликта, торговой войны со стороны РФ и непростых экономических реформ.

КАК сообщал, Украина обсудила с ЕС получение финансовой помощи объемом 600 млн евро.

Украинские Национальные Новости

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