С.Лавров заявив, що не уникає зустрічі з П.Клімкіним
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що не уникає спілкування зі своїм міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Про це він заявив в інтерв'ю каналу НТВ, передає УНН.
"Я не йду від спілкування з Павлом Клімкіним, але такі "заклики" до совісті, по-моєму, просто безглузді, тому що українці на публічному фронті вже так себе заангажували, що навряд чи зможуть "отруліть" назад без сильного натиску з боку західних спонсорів" , - сказав С.Лавров, відповідаючи на запитання ведучої, чи може він просто зателефонувати своєму українському колезі і закликати "припинити вогонь" на Донбасі.
Як повідомляв УНН, під час зустрічі у “нормандському” форматі, яка може відбутися наступного тижня, обговорюватимуть “російську авантюру в Авдіївці” та питання звільнення заручників.