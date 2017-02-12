С.Лавров заявив, що не уникає зустрічі з П.Клімкіним

"Я не йду від спілкування з Павлом Клімкіним, але такі "заклики" до совісті, по-моєму, просто безглузді, тому що українці на публічному фронті вже так себе заангажували, що навряд чи зможуть "отруліть" назад без сильного натиску з боку західних спонсорів" , - сказав С.Лавров, відповідаючи на запитання ведучої, чи може він просто зателефонувати своєму українському колезі і закликати "припинити вогонь" на Донбасі.

Як повідомляв УНН, під час зустрічі у “нормандському” форматі, яка може відбутися наступного тижня, обговорюватимуть “російську авантюру в Авдіївці” та питання звільнення заручників.