С.Лавров заявил, что не избегает встречи с П.Климкиным
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не избегает общения со своим коллегой министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Об этом он заявил в интервью каналу НТВ, передает УНН.
"Я не ухожу от общения с Павлом Климкиным, но такие" призывы "к совести, по-моему, просто бессмысленны, потому что украинцы на публичном фронте уже так себя заангажировали, что вряд ли смогут" отрулить "назад без сильного нажима со стороны западных спонсоров ", - сказал С.Лавров, отвечая на вопрос ведущей, может ли он просто позвонить своему украинскому коллеге и призвать" прекратить огонь "на Донбассе.
Как сообщал УНН, во время встречи в "нормандском" формате, которая может произойти на следующей неделе будут обсуждать "русскую авантюру в Авдеевке" и вопрос освобождения заложников .