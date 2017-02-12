С.Лавров заявил, что не избегает встречи с П.Климкиным

"Я не ухожу от общения с Павлом Климкиным, но такие" призывы "к совести, по-моему, просто бессмысленны, потому что украинцы на публичном фронте уже так себя заангажировали, что вряд ли смогут" отрулить "назад без сильного нажима со стороны западных спонсоров ", - сказал С.Лавров, отвечая на вопрос ведущей, может ли он просто позвонить своему украинскому коллеге и призвать" прекратить огонь "на Донбассе.

Как сообщал УНН, во время встречи в "нормандском" формате, которая может произойти на следующей неделе будут обсуждать "русскую авантюру в Авдеевке" и вопрос освобождения заложников .