С.Лавров застеріг Захід від втручання в політичну ситуацію в Македонії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров застеріг західні країни від спроб дестабілізації політичної ситуації в Македонії. Про це повідомляє УНН із посиланням на “Голос Америки”.
“У Македонії зараз дуже складна ситуація через глибоку кризу, яка значною мірою спровокована штучно. Все йде до того, що в македонське суспільство намагаються внести розкол, порушити ті угоди, які багато років тому були підписані в місті Охрид і які надавали албанській меншості доволі серйозні права в рамках македонської держави”, — сказав С.Лавров.
Як зазначається, заява глави МЗС РФ пролунала на прес-конференції в Москві через два дні після того, як єврокомісар із питань розширення і політики сусідства Йоганнес Ган відвідав Скоп’є та зажадав від президента Македонії невідкладно призначити уряд країни.
С.Лавров наголосив, що Захід повинен розуміти “небезпеку таких спроб”.
Він також висловив здивування з приводу того, що російська діяльність на Балканах вважається “провокаційною”, і запевнив, що відносини Росії з балканськими країнами не повинні викликати занепокоєння на Заході.
Як повідомляв УНН, у Македонії триває політична криза. В результаті позачергових парламентських виборів, які пройшли 11 грудня 2016 року, найбільше мандатів отримала націонал-консервативна партія колишнього прем’єр-міністра Ніколи Груєвського — “Внутрішня македонська революційна організація — Демократична партія македонської національної єдності” (ВМРО-ДПМНЄ), з якою тісно пов’язаний президент країни Ґеорґе Іванов. Проте переговори консерваторів про створення урядової коаліції з “Демократичним союзом за інтеграцію” провалилися.
Тим часом президент відмовляється затвердити уряд, який намагаються сформувати опозиційний Соціал-демократичний союз та партія албанської меншини.