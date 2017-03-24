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С.Лавров предостерег Запад от попыток влиять на Македонию

С.Лавров предостерег Запад от попыток влиять на Македонию

Киев • УНН

 • 11345 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег западные страны против дестабилизации политической ситуации в Македонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

"В Македонии сейчас очень сложная ситуация из-за глубокого кризиса, которая в значительной степени спровоцирована искусственно. Все идет к тому, что в македонское общество пытаются внести раскол, нарушить те соглашения, которые много лет назад были подписаны в городе Охрид и которые предоставляли албанскому меньшинству довольно серьезные права в рамках македонского государства", - сказал С.Лавров.

Как отмечается, заявление главы МИД РФ прозвучало на пресс-конференции в Москве через два дня после того, как еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан посетил Скопье и потребовал от президента Македонии безотлагательно назначить правительство страны.

С.Лавров подчеркнул, что Запад должен понимать "опасность таких попыток".

Он также выразил удивление по поводу того, что российская деятельность на Балканах считается "провокационной", и заверил, что отношения России с балканскими странами не должны вызывать беспокойство на Западе.

Как сообщал УНН, в Македонии продолжается политический кризис. В результате внеочередных парламентских выборов, которые прошли 11 декабря 2016 г., больше всего мандатов получила национал-консервативная партия бывшего премьер-министра Николы Груевского - "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства" (ВМРО-ДПМНЕ), с которой тесно связан президент страны Георге Иванов. Однако переговоры консерваторов о создании правительственной коалиции с "Демократическим союзом за интеграцию" провалились.

Между тем президент отказывается утвердить правительство, которое пытаются сформировать оппозиционный Социал-демократический союз и партия албанского меньшинства.

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