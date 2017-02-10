С.Лавров розповів подробиці про розмову президентів РФ та США
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю телеканалу НТВ розповів подробиці про телефонну розмову президента Росії Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа, передає УНН.
“Що стосується контактів між президентами, то вони розмовляли 28 січня по телефону, була детальна хороша розмова про те, що потрібно і щодо Ірану розглядати ситуацію, якщо є питання, і щодо Північної Кореї, і в цілому проблематику поширення зброї масового знищення”, — сказав він.
Він також зазначив, що лідери двох країн погодилися з тим, що їм бажано зустрітися “скоріше”.
Нагадаємо, прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що зустріч президента Російської Федерації Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа може відбутися до саміту "великої двадцятки".