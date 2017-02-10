С.Лавров рассказал подробности о разговоре президентов РФ и США

"Что касается контактов между президентами, то они разговаривали 28 января по телефону, была хорошая подробная беседа о том, что нужно и в отношении Ирана рассматривать ситуацию, если есть вопросы, и по Северной Корее, и в целом проблематику распространения оружия массового уничтожения", - сказал он.

Он также отметил, что лидеры двух стран согласились с тем, что им желательно встретиться "скорее".

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может произойти до саммита "большой двадцатки" .