С.Лавров рассказал подробности о разговоре президентов РФ и США
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ рассказал подробности о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает УНН.
"Что касается контактов между президентами, то они разговаривали 28 января по телефону, была хорошая подробная беседа о том, что нужно и в отношении Ирана рассматривать ситуацию, если есть вопросы, и по Северной Корее, и в целом проблематику распространения оружия массового уничтожения", - сказал он.
Он также отметил, что лидеры двух стран согласились с тем, что им желательно встретиться "скорее".
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может произойти до саммита "большой двадцатки" .