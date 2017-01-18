С.Лавров розкритикував ідею розміщення поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що розміщення поліцейської місії на Донбасі, бо це, на його думку, суперечить мінським угодам. Про це він заявив після зустрічі з діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Австрії Себастьяном Курцом, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Якщо ви під озброєною місією ОБСЄ мали на увазі ідею, яку зараз стали вкидати з Києва про те, що потрібно озброєну поліцейську місію розгорнути на Донбасі, яка забезпечувала б там правопорядок, то ця ідея абсолютно суперечить мінським угодами", - сказав С.Лавров.
За його словами, мінськими угодами передбачено, що Україна зобов'язана визнати законодавчо і закріпити в конституції особливий статус Донбасу, включаючи право Донбасу мати сили правопорядку.
"Тому ніяких збройних іноземних місій для підтримки порядку на Донбасі в цих умовах не потрібно", - сказав він.
Він зазначив, що РФ згодна з тим, щоб місцеві сили правопорядку супроводжувалися б неозброєними спостерігачами ОБСЄ, щоб ті переконалися, що безпека забезпечується.
Як повідомляв УНН, учора, 17 січня, міністр закордонних справ України Павло Клімкін за підсумками зустрічі з Себастьяном Курцом заявив, що для подальшої діяльності ОБСЄ на території України важливо зміцнити її кадрово та технічно. Це потрібно для того, щоб місія проводила моніторинг цілодобово.
Крім того, він наголосив на тому, що він з С.Курцом говорили про те, що після досягнення необхідного рівня безпеки необхідно готовуватися до виборів і тому потрібна ОБСЄ із збройним компонентом.