С.Лавров раскритиковал идею размещения полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе

"Если вы под вооруженной миссией ОБСЕ имели в виду идею, которую сейчас стали вбрасывать из Киева о том, что нужно вооруженную полицейскую миссию развернуть на Донбассе, которая обеспечивала бы там правопорядок, то эта идея абсолютно противоречит минским соглашениями", - сказал С.Лавров.

По его словам, минскими соглашениями предусмотрено, что Украина должна признать законодательно и закрепить в конституции особый статус Донбасса, включая право Донбасса иметь силы правопорядка.

"Поэтому никаких вооруженных иностранных миссий для поддержания порядка на Донбассе в этих условиях не нужно", - сказал он.

Он отметил, что РФ согласна с тем, чтобы местные силы правопорядка сопровождались бы невооруженными наблюдателями ОБСЕ, чтобы те убедились, что безопасность обеспечивается.

Как сообщал УНН, вчера, 17 января, министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с С.Курцом заявил, что для дальнейшей деятельности ОБСЕ на территории Украины важно укрепить ее кадрово и технически. Это нужно для того, чтобы миссия проводила мониторинг круглосуточно.

Кроме того, он отметил, что он с С.Курцом говорили о том, что после достижения необходимого уровня безопасности необходимо готовится к выборам и поэтому нужна ОБСЕ с вооруженным компонентом.