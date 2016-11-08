С.Лавров: РФ відкидає звинувачення в заморожуванні конфлікту на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Москва відкидає обвинувачення в заморожуванні конфлікту в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Росія зацікавлена у вирішенні конфлікту біля своїх кордонів більше, ніж хто б це не був, незважаючи на те, що періодично ви чуєте твердження, що ніби ми хочемо штучно цей конфлікт затягувати, зберігаючи його в такому замороженому стані назавжди. Це спроби звалити проблему з хворої голови на здорову", - сказав голова МЗС РФ.
Він наголосив на необхідності докласти енергійних зусиль для відновлення взаємодовіри, яка була серйозно підірвана.
"Всі ми згодні з тим, що на порядку денному залишається якнайшвидше і повне виконання мінських угод, в рамках яких Київ взяв на себе цілком конкретні зобов'язання надати Донбасу особливий статус, закріпивши його в Конституції України, ухвалити закон про амністію, провести місцеві вибори", - додав С.Лавров.
"Підкреслю, що йдеться про базові європейські стандарти, які передбачають для громадян право на місцеве самоврядування, на безперешкодне використання рідної мови", - зауважив російський міністр.