С.Лавров: РФ отвергает обвинения в замораживании конфликта на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Москва отвергает обвинения в замораживании конфликта в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Россия заинтересована в решении конфликта у своих границ больше, чем кто бы то ни был, несмотря на то, что периодически вы слышите утверждение, будто мы хотим искусственно этот конфликт затягивать, сохраняя его в таком замороженном состоянии навсегда. Это попытки свалить проблему с больной головы на здоровую", - сказал глава МИД РФ.
Он подчеркнул необходимость приложить энергичные усилия для восстановления взаимодоверия, которое было серьезно подорвано.
"Все мы согласны с тем, что на повестке дня остается скорейшее и полное выполнение минских соглашений, в рамках которых Киев взял на себя вполне конкретные обязательства предоставить Донбассу особый статус, закрепив его в Конституции Украины, принять закон об амнистии, провести местные выборы", - добавил С.Лавров.
"Подчеркну, что речь идет о базовых европейских стандартах, предусматривающих для граждан право на местное самоуправление, на беспрепятственное использование родного языка", - отметил российский министр.