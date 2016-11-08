С.Лавров: РФ отвергает обвинения в замораживании конфликта на Донбассе

"Россия заинтересована в решении конфликта у своих границ больше, чем кто бы то ни был, несмотря на то, что периодически вы слышите утверждение, будто мы хотим искусственно этот конфликт затягивать, сохраняя его в таком замороженном состоянии навсегда. Это попытки свалить проблему с больной головы на здоровую", - сказал глава МИД РФ.

Он подчеркнул необходимость приложить энергичные усилия для восстановления взаимодоверия, которое было серьезно подорвано.

"Все мы согласны с тем, что на повестке дня остается скорейшее и полное выполнение минских соглашений, в рамках которых Киев взял на себя вполне конкретные обязательства предоставить Донбассу особый статус, закрепив его в Конституции Украины, принять закон об амнистии, провести местные выборы", - добавил С.Лавров.

"Подчеркну, что речь идет о базовых европейских стандартах, предусматривающих для граждан право на местное самоуправление, на беспрепятственное использование родного языка", - отметил российский министр.