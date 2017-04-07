С.Лавров порівняв удар США по Сирії з вторгненням в Ірак
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Дії США в Сирії нагадують ситуацію з вторгненням в Ірак. Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Нагадує ситуацію 2003 року, коли США, Велика Британія зі своїми деякими союзниками вторглися до Іраку, без згоди Ради безпеки, при грубому порушенні міжнародного права", - заявив російський міністр.
Нагадаємо, МЗС РФ також закликав Радбез ООН провести надзвичайне засідання для обговорення ситуації щодо ракетного удару по Сирії.
Рано зранку у п'ятницю, 7 квітня, США випустили 59 крилатих ракет "Томагавк" по військовому аеродрому в центральній Сирії, з якого, як вони стверджують, вилетіли літаки, які здійснили хімічну атаку у провінції Ідліб у вівторок.
Президент США Дональд Трамп назвав цей ракетний удар відплатою за цю хімічну атаку.
Західні країни звинувачують в цій газовій атаці, жертвами якої стали десятки мирних жителів, режим Башара Асада. Сирія відкидає звинувачення в газовій атаці.