С.Лавров сравнил удар США по Сирии с вторжением в Ирак
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Действия США в Сирии напоминают ситуацию с вторжением в Ирак. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Напоминает ситуацию 2003 года, когда США, Великобритания со своими некоторыми союзниками вторглись в Ирак без согласия Совета безопасности, при грубом нарушении международного права", - заявил российский министр.
Напомним, МИД РФ также призвал Совбез ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения ситуации с ракетным ударом по Сирии.
Рано утром в пятницу, 7 апреля, США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии, из которого, как они утверждают, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб во вторник.
Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
Западные страны обвиняют в этой газовой атаке, жертвами которой стали десятки мирных жителей, режим Башара Асада. Сирия отвергает обвинения в газовой атаке.