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С.Лавров назвав Д.Трампа “майстром угоди” і порівняв із В.Путіним

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Голова Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров на “урядовій годині” у Держдумі назвав президента США Дональда Трампа “майстром угоди” і порівняв із російським президентом Володимиром Путіним, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Знаємо, що Трамп вважається майстром укладати угоди, але Володимир Путін теж вміє домовлятися, і завжди в інтересах Росії”, — наголосив С.Лавров.

Міністр закордонних справ, говорячи про відносини РФ і США зазначив, що в Москві не відчувають ілюзій з приводу можливості нового перезавантаження при Д.Трампі.

“Ми не відчуваємо ілюзій, що буде нове перезавантаження з США, ніяких наївних очікувань у нас немає”, — підкреслив міністр.

Як повідомляв УНН, зустрічі В.Путіна і Д.Трампа найближчим часом очікувати не варто.

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