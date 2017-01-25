С.Лавров назвав Д.Трампа “майстром угоди” і порівняв із В.Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Голова Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров на “урядовій годині” у Держдумі назвав президента США Дональда Трампа “майстром угоди” і порівняв із російським президентом Володимиром Путіним, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Знаємо, що Трамп вважається майстром укладати угоди, але Володимир Путін теж вміє домовлятися, і завжди в інтересах Росії”, — наголосив С.Лавров.
Міністр закордонних справ, говорячи про відносини РФ і США зазначив, що в Москві не відчувають ілюзій з приводу можливості нового перезавантаження при Д.Трампі.
“Ми не відчуваємо ілюзій, що буде нове перезавантаження з США, ніяких наївних очікувань у нас немає”, — підкреслив міністр.
Як повідомляв УНН, зустрічі В.Путіна і Д.Трампа найближчим часом очікувати не варто.