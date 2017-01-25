С.Лавров назвал Д.Трампа "мастером соглашения" и сравнил с В.Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на "правительственном часе" в Госдуме назвал президента США Дональда Трампа "мастером соглашения" и сравнил с российским президентом Владимиром Путиным, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Знаем, что Трамп считается мастером заключать сделки, но Владимир Путин тоже умеет договариваться, и всегда в интересах России", - подчеркнул С.Лавров.
Министр иностранных дел, говоря об отношениях РФ и США отметил, что в Москве не испытывают иллюзий по поводу возможности новой перезагрузки при Д.Трампе.
"Мы не чувствуем иллюзий, что будет новая перезагрузка с США, никаких наивных ожиданий у нас нет", - подчеркнул министр.
Как сообщал УНН, встречи В.Путина и Д.Трампа в ближайшее время ожидать не стоит.